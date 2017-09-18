Сборная РФ по академической гребле в полном составе вылетела на ЧМ в США

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Мировое первенство состоится с 24 сентября по 2 октября в Сарасоте (штат Флорида). В состав национальной команды включены 38 спортсменов.

«Команда в полном составе вылетела из Москвы на чемпионат мира. Посадка и вылет прошли без происшествий, все нормально. Сборная летит с пересадкой в немецком Франкфурте-на-Майне», — сообщили в пресс-службе ФГСР.