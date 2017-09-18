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18 сентября 2017, 10:47 | Водные: Гребля | ТАСС

Сборная РФ по академической гребле в полном составе вылетела на ЧМ в США

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России в полном составе отправилась на чемпионат мира по академической гребле, который пройдет в США. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гребного спорта России (ФГСР).

<em>МОСКВА 18 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/.</em> Сборная России в полном составе отправилась на чемпионат мира по академической гребле который пройдет в США. Об этом ТАСС сообщили в <nobr>пресс-службе</nobr> Федерации гребного спорта России (<span class=error>ФГСР</span>). Увеличить
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Мировое первенство состоится с 24 сентября по 2 октября в Сарасоте (штат Флорида). В состав национальной команды включены 38 спортсменов.

«Команда в полном составе вылетела из Москвы на чемпионат мира. Посадка и вылет прошли без происшествий, все нормально. Сборная летит с пересадкой в немецком Франкфурте-на-Майне», — сообщили в пресс-службе ФГСР.

Перед стартом чемпионата мира российские гребцы столкнулись с проблемами в получении американских виз. Данный процесс затянулся из-за приостановления выдачи неимиграционных виз гражданам РФ с 23 августа на территории России. Выдача виз возобновилась 1 сентября только в Москве, но делегация сборной России смогла пройти собеседование только через две недели после указанного срока.
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Сборная России по академической гребле вынуждена проводить зимние сборы за границей

Сборная России по академической гребле вынуждена проводить зимние сборы за границей

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. На территории России нет возможности проводить зимние сборы гребцам академического стиля, национальная команда вынуждена тренироваться за границей. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по академической гребле Николай Спинев.
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