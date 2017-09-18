Сборная РФ по академической гребле в полном составе вылетела на ЧМ в США
МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России в полном составе отправилась на чемпионат мира по академической гребле, который пройдет в США. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Федерации гребного спорта России (ФГСР).
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Мировое первенство состоится с 24 сентября по 2 октября в Сарасоте (штат Флорида). В состав национальной команды включены 38 спортсменов.
«Команда в полном составе вылетела из Москвы на чемпионат мира. Посадка и вылет прошли без происшествий, все нормально. Сборная летит с пересадкой в немецком Франкфурте-на-Майне», — сообщили в
Перед стартом чемпионата мира российские гребцы столкнулись с проблемами в получении американских виз. Данный процесс затянулся
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