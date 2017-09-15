Казахстанский паралимпиец выиграл «золото» Кубка Азии

Спортсмен, специализирующийся на гребле на байдарках, стал первым в заезде на 200 метров в квалификации KL-3 200.

Соревнования проходят в городе Самарканд в Узбекистане. В них принимают участие более 180 гребцов.

«В 2016 году Жалгас на чемпионате Азии завоевал “серебро”, в этом году ему удалось выиграть “золото”. Готовился он к этим соревнованиям с российской сборной по параканоэ по договорённости между Южно-Казахстанской областной Федерацией гребли и парусного спорта и Федерацией параканоэ России», — рассказал президент Южно-Казахстанской Федерации Денис Жарменов.

20-летний Жалгас Тайкенов стал первым параканоистом в Казахстане. На молодого Жалгаса из Атбасара обратили внимание представители спортивного клуба «Кайсар» и Управления спорта Астаны в один из фестивалей по стрит воркауту в 2013 году. А уже в августе 2014 года он впервые выступил на крупных международных соревнованиях — чемпионате мира. В настоящее время является воспитанником южноказахстанской школы гребли.