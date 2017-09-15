Казахстанский паралимпиец выиграл «золото» Кубка Азии
Казахстанский параканоист Жалгас Тайкенов выиграл золотую медаль открытого Кубка Азии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Спортсмен, специализирующийся на гребле на байдарках, стал первым в заезде на 200 метров в квалификации KL-3 200.
Соревнования проходят в городе Самарканд в Узбекистане. В них принимают участие более 180 гребцов.
«В 2016 году Жалгас на чемпионате Азии завоевал “серебро”, в этом году ему удалось выиграть “золото”. Готовился он к этим соревнованиям с российской сборной по параканоэ по договорённости между
20-летний Жалгас Тайкенов стал первым параканоистом в Казахстане. На молодого Жалгаса из Атбасара обратили внимание представители спортивного клуба «Кайсар» и Управления спорта Астаны в один из фестивалей по стрит воркауту в 2013 году. А уже в августе 2014 года он впервые выступил на крупных международных соревнованиях — чемпионате мира. В настоящее время является воспитанником южноказахстанской школы гребли.
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