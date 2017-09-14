Гребцы РФ в пятницу получат паспорта с визами США, в понедельник улетят на ЧМ
Никаких трудностей у членов сборной России по академической гребле в ходе собеседований в американском посольстве не возникает, в пятницу спортсмены получат паспорта с визами, а в понедельник отправятся на чемпионат мира, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.
Чемпионат мира по академической гребле пройдет в американской Сарасоте с 24 сентября по 1 октября. Сборная России будет представлена в 10 классах лодок. Свирин 26 августа сообщал «Р-Спорт» о существовании проблем с визами у более чем 18 спортсменов и тренеров. ФГСР обратилась в Международную федерацию гребли (FISA) по поводу проблем с визами.
«Буквально только что вышел из консульства США. Уже 22 человека прошли собеседование, завтра его пройдет последняя группа. Никаких трудностей не возникает, все спокойно, все в штатном режиме. В пятницу во второй половине дня спортсмены получат паспорта, в понедельник в полном составе вылетят в США», — сказал Свирин по телефону.
США с 23 августа приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура должна была возобновиться, но только в посольстве США в Москве. Раньше американские визы выдавали также консульства в
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