Собеседование гребцов РФ на получение виз США для участия в ЧМ пройдет с 13 по 15 сентября

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Ранее посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновилась 1 сентября, но только в Москве. Как позднее сообщили ТАСС в пресс-службе ФГСР, собеседования спортсменов в посольстве США были перенесены на неопределенный срок. 6 сентября глава ФГСР Алексей Свирин рассказал ТАСС, что федерация начала рассматривать варианты получения виз через посольства Литвы и Азербайджана.

«Предварительная дата назначенных собеседований — 13, 14 и 15 сентября. Эту процедуру пройдут 35 человек, среди которых спортсмены, представители тренерского штаба и персонала», — заявили в федерации.

На данный момент, 18 российских гребцов не получили американские визы. Всего в состав национальной команды на мировое первенство, которое пройдет в Сарасоте (штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября, включены 38 российских спортсменов.