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11 сентября 2017, 15:11 | Водные: Гребля | БЕЛТА

Олимпийский чемпион Сергей Макаренко готов поделиться опытом с молодыми гребцами

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый белорусский олимпийский чемпион Сергей Макаренко готов поделиться опытом на тренировках с молодыми гребцами. Об этом именитый спортсмен рассказал сегодня в Национальном олимпийском комитете, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Олимпийский чемпион отметил что с гордостью наблюдает за успехами национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ которая является одной из ведущих в мире. Сделать для своего родного вида спорта хотелось бы еще много. Увеличить
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Олимпийский чемпион отметил, что с гордостью наблюдает за успехами национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, которая является одной из ведущих в мире. «Сделать для своего родного вида спорта хотелось бы еще много. Долгое время являлся тренером и занимался организационной работой. Вспоминая о своей работе и достижениях, понимаю, что нет предела совершенству. ДЮСШ — это фундамент нашего спорта. Готов поделиться всем своим опытом на тренировках с молодыми гребцами», — рассказал Сергей Макаренко.

Несмотря на почтенный возраст, Сергей Лаврентьевич уделяет много внимания своему физическому состоянию. Например, каждый день делает зарядку.

В НОК Беларуси сегодня состоялось чествование по случаю 80-летия Сергея Макаренко. Первый вице-президент НОК Андрей Асташевич вручил Сергею Макаренко медаль «За выдающиеся заслуги в развитии олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений».

Сергей Макаренко вместе с Леонидом Гейштором являются первыми белорусскими олимпийскими чемпионами. На летних Играх в 1960 году в Риме белорусы завоевали золотые награды в каноэ-двойке на дистанции 1000 м. В 1966 году после завершения спортивной карьеры Сергей Макаренко стал тренером сборной СССР по каноэ, затем старшим тренером сборной Беларуси. В настоящее время занимается развитием олимпийского движения в представительстве НОК Беларуси в Минске.

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