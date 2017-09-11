Олимпийский чемпион Сергей Макаренко готов поделиться опытом с молодыми гребцами

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Олимпийский чемпион отметил, что с гордостью наблюдает за успехами национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, которая является одной из ведущих в мире. «Сделать для своего родного вида спорта хотелось бы еще много. Долгое время являлся тренером и занимался организационной работой. Вспоминая о своей работе и достижениях, понимаю, что нет предела совершенству. ДЮСШ — это фундамент нашего спорта. Готов поделиться всем своим опытом на тренировках с молодыми гребцами», — рассказал Сергей Макаренко.

Несмотря на почтенный возраст, Сергей Лаврентьевич уделяет много внимания своему физическому состоянию. Например, каждый день делает зарядку.

В НОК Беларуси сегодня состоялось чествование по случаю 80-летия Сергея Макаренко. Первый вице-президент НОК Андрей Асташевич вручил Сергею Макаренко медаль «За выдающиеся заслуги в развитии олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений».