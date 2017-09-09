Сборная России по академической гребле вынуждена проводить зимние сборы за границей
МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. На территории России нет возможности проводить зимние сборы гребцам академического стиля, национальная команда вынуждена тренироваться за границей. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по академической гребле Николай Спинев.
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Ранее Спинев рассказал, что российская сборная для подготовки к чемпионату мира, который пройдет в американском Сарасоте (штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября, тренируется в Бронницах, Валдае и Липецке.
«К сожалению, у нас отсутствуют базы зимней подготовки с нашей специализацией [академическая гребля], поэтому вы вынуждены выезжать на заграничные сборы. При любой возможности мы максимально используем наши внутренние базы, федеральные центры, созданные Министерством спорта, как например в Бронницах. Конечно хочется, чтобы таких мест было еще больше, и мы сталкиваемся с тем, что в южных регионах отсутствует база для гребцов академического стиля, хотя наши друзья по малому веслу [байдарка и каноэ] создали такую базу в Краснодарском крае. Мы вынуждены искать возможности и те условия, которые уже созданы в других видах спорта и максимально приближенные к нам», — сообщил Спинев.
«Также нам не хватает такой базы, на которой можно было бы проплыть соревновательные 2000 метров. В Бронницах у нас в наличии только стоячая вода, без течения и на 1000 метров. Поэтому приходиться вносить корректировки в тренировочный план и использовать акваторию
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