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6 сентября 2017, 16:06 | Водные: Гребля | Р-Спорт

Екатерина Перова вошла в состав сборной России для участия в ЧМ по гребному слалому

МОСКВА, 6 сен — Р-Спорт. Екатерина Перова включена в состав сборной России для участия в чемпионате мира по гребному слалому, который пройдет с 26 сентября по 1 октября в По (Франция), сообщается на официальном сайте Федерации гребного слалома России.

Екатерина Перова включена в состав сборной России для участия в чемпионате мира по гребному слалому который пройдет с 26 сентября по 1 октября в По (Франция) сообщается на официальном сайте Федерации гребного слалома России. Увеличить
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Такое решение принял президиум федерации совместно с главным тренером национальной сборной Жан-Ивом Шётаном.

Ранее в состав команды вошли следующие спортсмены:

байдарка-одиночка среди мужчин: Павел Эйгель, Сергей Маймистов, Никита Губенко;.

байдарка-одиночка среди женщин: Марта Харитонова, Ксения Крылова;.

каноэ-одиночка среди мужчин: Виталий Максимов, Кирилл Сеткин, Дмитрий Храмцов;.

каноэ-одиночка среди женщин: Полина Мухгалеева, Зульфия Сабитова, Алсу Миназова.

Перова — чемпионка России 2016 года в байдарке-одиночке.
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