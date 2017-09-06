Екатерина Перова вошла в состав сборной России для участия в ЧМ по гребному слалому

МОСКВА, 6 сен — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Федерация гребного спорта России обратилась с запросом в Литву для получения визы в США членами команды для участия в чемпионате мира по академической гребле, заявил главный тренер сборной России Николай Спинев.