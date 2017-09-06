Екатерина Перова вошла в состав сборной России для участия в ЧМ по гребному слалому
МОСКВА, 6 сен —
Р-Спорт. Екатерина Перова включена в состав сборной России для участия в чемпионате мира по гребному слалому, который пройдет с 26 сентября по 1 октября в По (Франция), сообщается на официальном сайте Федерации гребного слалома России.
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Такое решение принял президиум федерации совместно с главным тренером национальной сборной
Ранее в состав команды вошли следующие спортсмены:
Перова — чемпионка России 2016 года в
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