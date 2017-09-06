Спинев: ФГСР обратилась с запросом в Литву для получения виз в США для участия в ЧМ

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Чемпионат мира по академической гребле пройдет в американской Сарасоте с 24 сентября по 1 октября. США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновилась, но только в посольстве США в Москве. Раньше американские визы выдавали также консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

На сайте госдепартамента сказано, что среднее время ожидания собеседования в посольстве при подаче документов в Москве составляет 85 дней. Как рассказали РИА Новости в посольстве США, россияне могут обратиться для получения американской визы в любую другую страну, где сроки рассмотрения заявки меньше, чем в Москве.

«Надежду пока не потеряли. В Литву сделали запросы по этому поводу. Мы работаем в полном контакте с международной федерацией, они в курсе нашей ситуации, но пока четкого ответа у нас нет», — сказал Спинев по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Вылет у нас 18 сентября, билеты должны быть выписаны за два дня. Начало следующей недели — крайний срок для нас», — добавил он.