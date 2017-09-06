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6 сентября 2017, 13:56 | Водные: Гребля | ТАСС

ФГСР рассматривает вариант получения американских виз гребцами РФ в Литве или Азербайджане

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) прорабатывает варианты получения виз российскими гребцами-участниками чемпионата мира через посольства США в Литве или Азербайджане. Об этом ТАСС заявил глава ФГСР Алексей Свирин.

Ранее посольство США в России объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз должна была возобновится 1 сентября, но только в Москве, однако этого не произошло. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФГСР, собеседование в посольстве США перенесено на неопределенный срок.

«Сейчас мы прорабатываем варианты получения виз через Литву и Азербайджан. Агентство визовой поддержки Министерства спорта тоже пока не может зарегистрироваться на собеседование, система не работает. Посольство и консульство США в Москве разместили рекомендацию всем гражданам обращаться с визовыми вопросами в посольства соседних стран», — сказал Свирин.

«Также до конца дня нам обещали дать ответ из Олимпийского комитета США, они активно принимают меры, чтобы нам помочь выйти на своего посла, чтобы нас смогли принять в Москве», — добавил он.

В состав сборной России для участия в мировом первенстве вошли 38 спортсменов. Турнир пройдет в Сарасоте (США, штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября.
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