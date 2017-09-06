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6 сентября 2017, 13:19 | Водные: Гребля | Р-Спорт

Байдарочник Павел Николаев победил на дистанции 10 000 метров на ЧР по гребле

МОСКВА, 6 сен — Р-Спорт. Байдарочник Павел Николаев завоевал золото на дистанции 10 000 метров на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Москве.

Николаев показал время 42 минуты 48,95 секунды, серебро взял Кирилл Лучкин (42.49,98), бронза у Дмитрия Сичинского (42.53,14).

Призерами на остальных дистанциях во вторник стали:

байдарка, женщины, эстафета 4×200 метров: золото — Юлия Качалова, Елена Миронченко, Людмила Одинцова и Светлана Барабошкина; серебро — Мария Александрова, Наталия Лобова, Алена Костромитина, Кристина Ковнир, бронза — Ксения Безденежных, Юлия Тимофеева, Алина Кульбис, Мария Митюшкина;.

байдарка, мужчины, эстафета 4×200 метров: золото — Артем Кононюк, Евгений Луканцов, Олег Гусев, Кирилл Буцких; серебро — Игорь Калашников, Владислав Блинцов, Артем Кузахметов, Евгений Аверьянов; бронза — Сергей Дузь, Владислав Побирченко, Владимир Лузин, Егор Капров;.

каноэ, мужчины, эстафета 4×200 метров: золото — Александр Коваленко, Павел Петров, Ярослав Гладких, Артем Пронь; серебро — Алексей Бовдурец, Данила Карпов, Леонид Панькин, Владимир Тарнакин; бронза — Дмитрий Шаров, Алексей Волгин, Александр Тутаев и Роман Шукшин;.

каноэ, 10 000 метров, мужчины: золото — Олег Шуринкин, серебро — Павел Петров, бронза — Роман Ерлинеков;.

байдарка-двойка, 10 000 метров, мужчины: золото — Иван Петров и Дмитрий Буянов, серебро — Николай Червов и Семен Денисенко, бронза — Алексей Чечуков и Леонид Артемьев;.

каноэ-двойка, 10 000 метров, мужчины: золото — Михаил Носаль и Иван Дмитриев; серебро — Роман Ерлинеков и Сергей Мальков; бронза — Леонид Тильш и Станислав Тильш.

байдарка-двойка, 5000 метров, женщины: золото — Александра Сичинская и Ольга Самойлова; серебро — Зоя Манаева и Виктория Горлова; бронза — Кира Степанова и Владислава Шевчук;.

байдарка-четверка, 10 000 метров, мужчины: золото — Алексей Востриков, Антон Ряхов, Дмитрий Петайкин, Сергей Бахорин; серебро — Александр Кулебякин, Георгий Колыбин, Александр Петров, Юрий Омельченко; бронза — Андрей Шевцов, Виктор Андрюшин, Павел Голубенко и Григорий Игнатенко.
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