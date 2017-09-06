Байдарочник Павел Николаев победил на дистанции 10 000 метров на ЧР по гребле
МОСКВА, 6 сен —
Р-Спорт. Байдарочник Павел Николаев завоевал золото на дистанции 10 000 метров на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Москве.
Николаев показал время 42 минуты 48,95 секунды, серебро взял Кирилл Лучкин (42.49,98), бронза у Дмитрия Сичинского (42.53,14).
Призерами на остальных дистанциях во вторник стали:
байдарка, женщины, эстафета 4×200 метров: золото — Юлия Качалова, Елена Миронченко, Людмила Одинцова и Светлана Барабошкина; серебро — Мария Александрова, Наталия Лобова, Алена Костромитина, Кристина Ковнир, бронза — Ксения Безденежных, Юлия Тимофеева, Алина Кульбис, Мария Митюшкина;.
байдарка, мужчины, эстафета 4×200 метров: золото — Артем Кононюк, Евгений Луканцов, Олег Гусев, Кирилл Буцких; серебро — Игорь Калашников, Владислав Блинцов, Артем Кузахметов, Евгений Аверьянов; бронза — Сергей Дузь, Владислав Побирченко, Владимир Лузин, Егор Капров;.
каноэ, мужчины, эстафета 4×200 метров: золото — Александр Коваленко, Павел Петров, Ярослав Гладких, Артем Пронь; серебро — Алексей Бовдурец, Данила Карпов, Леонид Панькин, Владимир Тарнакин; бронза — Дмитрий Шаров, Алексей Волгин, Александр Тутаев и Роман Шукшин;.
каноэ, 10 000 метров, мужчины: золото — Олег Шуринкин, серебро — Павел Петров, бронза — Роман Ерлинеков;.
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