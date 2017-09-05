Каноисты Коваленко, Петров, Федосенко и Пронь победили на ЧР на дистанции 500 м
МОСКВА, 5 сен —
Р-Спорт. Четверка каноистов Александр Коваленко, Павел Петров, Владимир Федосенко и Артем Пронь победила на чемпионате России в Москве на дистанции 500 метров.
Вторыми стали Илья Павлов, Владимир Тарнакин, Иван Матьовка и Андрей Забураев. Третье место заняли Алексей Бовдурец, Олег Шуринкин, Данила Карпов и Леонид Панькин.
В соревнованиях
Чемпионат России завершится 5 сентября.
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