Каноисты Коваленко, Петров, Федосенко и Пронь победили на ЧР на дистанции 500 м

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт. Мария Александрова, Наталия Лобова, Алена Костромитина и Кристина Ковнир стали победительницами чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ, проходящего в Москве, в заезде байдарок-четверок на 200 метров.