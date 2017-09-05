Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/rowing/30900354/
5 сентября 2017, 11:02 | Водные: Гребля | Р-Спорт

Каноисты Коваленко, Петров, Федосенко и Пронь победили на ЧР на дистанции 500 м

МОСКВА, 5 сен — Р-Спорт. Четверка каноистов Александр Коваленко, Павел Петров, Владимир Федосенко и Артем Пронь победила на чемпионате России в Москве на дистанции 500 метров.

Вторыми стали Илья Павлов, Владимир Тарнакин, Иван Матьовка и Андрей Забураев. Третье место заняли Алексей Бовдурец, Олег Шуринкин, Данила Карпов и Леонид Панькин.

В соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 500 м чемпионами России стали Кирилл Лучкин, Василий Погребан, Юрий Постригай и Иван Епишин. Второе место заняли Никита Борисенко, Михаил Тер-Давидьян, Василий Берендяев и Александр Бирюков, третье — Владислав Литовка, Алексей Шикунов, Иван Петров и Дмитрий Буянов.

Чемпионат России завершится 5 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гребли

Александрова, Лобова, Костромитина и Ковнир выиграли ЧР в байдарке-четверке на 200 м

Александрова, Лобова, Костромитина и Ковнир выиграли ЧР в байдарке-четверке на 200 м

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт. Мария Александрова, Наталия Лобова, Алена Костромитина и Кристина Ковнир стали победительницами чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ, проходящего в Москве, в заезде байдарок-четверок на 200 метров.
Еще 7 новостей  Все новости
30 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

За что Плющенко обиделся на Татьяну Тарасову?

Кадыров ответил болельщикам «Зенита» на критику скандального видео с Полтавченко