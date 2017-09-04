Александрова, Лобова, Костромитина и Ковнир выиграли ЧР в байдарке-четверке на 200 м
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт. Мария Александрова, Наталия Лобова, Алена Костромитина и Кристина Ковнир стали победительницами чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ, проходящего в Москве, в заезде байдарок-четверок на 200 метров.
В финальном заезде они показали результат 36,639 секунды. Вторыми с результатом 37,464 секунды стали Ксения Безденежных, Юлия Тимофеева, Алина Кульбис и Мария Митюшкина. Третье место заняла четверка в составе Зои Манаевой, Елизаветы Струтиной, Виктории Горловой и Александры Большаковой (38,351).
Ранее на соревнованиях в Москве Александрова, Лобова, Костромитина и Ковнир выиграли на дистанции 1000 метров.
В мужских
Победу в мужской
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