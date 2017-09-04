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4 сентября 2017, 13:04 | Водные: Гребля | Р-Спорт

Александрова, Лобова, Костромитина и Ковнир выиграли ЧР в байдарке-четверке на 200 м

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт. Мария Александрова, Наталия Лобова, Алена Костромитина и Кристина Ковнир стали победительницами чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ, проходящего в Москве, в заезде байдарок-четверок на 200 метров.

В финальном заезде они показали результат 36,639 секунды. Вторыми с результатом 37,464 секунды стали Ксения Безденежных, Юлия Тимофеева, Алина Кульбис и Мария Митюшкина. Третье место заняла четверка в составе Зои Манаевой, Елизаветы Струтиной, Виктории Горловой и Александры Большаковой (38,351).

Ранее на соревнованиях в Москве Александрова, Лобова, Костромитина и Ковнир выиграли на дистанции 1000 метров.

В мужских байдарках-четверках лучшими стали Сергей Дузь, Владислав Побирченко, Владимир Лузин и Егор Капров, показавшие результат 30,150 секунды. Второе место заняли Игорь Калашников, Михаил Тамонов, Владислав Блинцов и Артем Кузахметов (30,289). Замкнули тройку Артем Кононюк, Евгений Луканцов, Олег Гусев и Михаил Бартошевич (30,850).

Победу в мужской каноэ-четверке во второй соревновательный день одержали Павел Петров, Ярослав Гладких, Александр Коваленко и Артем Пронь (34,062). Вторыми стали Алексей Бовдурец, Владислав Чеботарь, Данила Карпов и Владислав Скворцов (34,752), третьими — Илья Павлов, Владимир Тарнакин, Иван Матьовка и Андрей Забураев (35,311).
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Новости Гребли

Александрова, Лобова, Костромитина, Ковнир выиграли ЧР в байдарке-четверке на 1000 м

Александрова, Лобова, Костромитина, Ковнир выиграли ЧР в байдарке-четверке на 1000 м

МОСКВА, 3 сен — Р-Спорт. Мария Александрова, Наталия Лобова, Алена Костромитина и Кристина Ковнир стали победительницами чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ, проходящего в Москве, в заезде байдарок-четверок на 1000 метров.
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