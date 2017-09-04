Александрова, Лобова, Костромитина и Ковнир выиграли ЧР в байдарке-четверке на 200 м

В финальном заезде они показали результат 36,639 секунды. Вторыми с результатом 37,464 секунды стали Ксения Безденежных, Юлия Тимофеева, Алина Кульбис и Мария Митюшкина. Третье место заняла четверка в составе Зои Манаевой, Елизаветы Струтиной, Виктории Горловой и Александры Большаковой (38,351).

Ранее на соревнованиях в Москве Александрова, Лобова, Костромитина и Ковнир выиграли на дистанции 1000 метров.

В мужских байдарках-четверках лучшими стали Сергей Дузь, Владислав Побирченко, Владимир Лузин и Егор Капров, показавшие результат 30,150 секунды. Второе место заняли Игорь Калашников, Михаил Тамонов, Владислав Блинцов и Артем Кузахметов (30,289). Замкнули тройку Артем Кононюк, Евгений Луканцов, Олег Гусев и Михаил Бартошевич (30,850).