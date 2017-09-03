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3 сентября 2017, 22:36 | Водные: Гребля | БЕЛТА

Золотая и серебряная награды в активе белорусских гребцов на молодежном ЧЕ в Польше

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали золотую и серебряную медали на молодежном чемпионате Европы (U-23) по академической гребле, который завершился в польском городе Крушвица, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первое место в двойке-парной заняли белоруски Кристина Староселец и Татьяна Климович, преодолевшие дистанцию за 7 мин. 34,72 сек. Второе место занял дуэт из Греции — +4,5 сек. Бронзовая награда досталась экипажу Швейцарии — +7,04 сек. В текущем сезоне Кристина Староселец и Татьяна Климович в июле также победили на молодежном чемпионате мира в болгарском Пловдиве.

Вторую медаль в копилку команды принес мужской парный квартет в составе: Владимир Кулик, Евгений Золотой, Артем Лапутин, Кирилл Тихонович. Белорусы финишировали вторыми, уступив 3 секунды команде Польши.

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