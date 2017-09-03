Золотая и серебряная награды в активе белорусских гребцов на молодежном ЧЕ в Польше
3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали золотую и серебряную медали на молодежном чемпионате Европы (U-23) по академической гребле, который завершился в польском городе Крушвица, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первое место в
Вторую медаль в копилку команды принес мужской парный квартет в составе: Владимир Кулик, Евгений Золотой, Артем Лапутин, Кирилл Тихонович. Белорусы финишировали вторыми, уступив 3 секунды команде Польши.
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