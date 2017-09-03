Россияне завоевали 4 медали на ЧЕ по академической гребле для спортсменов до 23 лет
МОСКВА, 3 сен —
Р-Спорт. Россияне завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате Европы по академической гребле для спортсменов до 23 лет в Польше.
Золото российской команде принесла женская восьмерка с рулевым в составе Киры Ювченко, Елизаветы Корниенко, Екатерины Севостьяновой, Марии Кубышкиной, Ольги Зарубы, Анны Карповой, Анны Аксеновой, Валентины Плаксиной и Елизаветы Крыловой — 6 минут 45,58 секунды. Вторыми стали румынки (6.46,44), третьими — британки (6.49,16).
Серебро завоевали экипаж женской распашной двойки без рулевого Екатерина Козленко/Ольга Нестеренко — 8.04,87. Победу в этом виде программы одержали румынки Мадалина Хегес/Юлиана Бухус — 7.57,10. Третьими стали венгерки Эстер Кремер и Дора Поливка — 8.08,25.
Сергей Черепков и Рустам Хайбуллин заняли третье место в соревнованиях парных двоек легкого веса — 6.57,38. Первыми стали датчане Кристиан Хагеманн/Александер Модест (6.48,68), вторыми — словаки Адам Стиффель/Петер Зелинка (6.55,70).
Россиянка Екатерина Питиримова в соревнованиях одиночек финишировала третьей — 8.32,00. Победила швейцарка Паскаль Уолкер — 8.17,74. Второй стала болгарка Десислава Георгиева — 8.30,76.
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