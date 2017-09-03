Александрова, Лобова, Костромитина, Ковнир выиграли ЧР в байдарке-четверке на 1000 м

В финале соревнований они показали время 3 минуты 29,090 секунды.

Второе место заняла четверка из Москвы в составе Юлианы Салаховой, Александры Сичинской, Кристины Эрглис и Ольги Самойловой (3.33,199), третьими стали представительницы Московской области Наталия Проскурина, Татьяна Дьяконова, Анна Панфилова и Елена Терехова (3.35,028).