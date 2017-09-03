Александрова, Лобова, Костромитина, Ковнир выиграли ЧР в байдарке-четверке на 1000 м
МОСКВА, 3 сен —
Р-Спорт. Мария Александрова, Наталия Лобова, Алена Костромитина и Кристина Ковнир стали победительницами чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ, проходящего в Москве, в заезде байдарок-четверок на 1000 метров.
В финале соревнований они показали время 3 минуты 29,090 секунды.
Второе место заняла четверка из Москвы в составе Юлианы Салаховой, Александры Сичинской, Кристины Эрглис и Ольги Самойловой (3.33,199), третьими стали представительницы Московской области Наталия Проскурина, Татьяна Дьяконова, Анна Панфилова и Елена Терехова (3.35,028).
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