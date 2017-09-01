ФГСР потребует от FISA возврата денег за ЧМ в случае невыдачи виз США российским гребцам
МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) намерена потребовать от Международной федерации гребного спорта (FISA) возврата денежных средств, потраченных на участие отечественных спортсменов в чемпионате мира, в случае, если они не получат американские визы. Об этом ТАСС сообщил глава ФГСР Алексей Свирин.
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Чемпионат мира пройдет в Сарасоте (США, штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября.
«Мы будем требовать не компенсацию, а те деньги, которые уже потратили на перелет, проживание и так далее, — сообщил Свирин. — FISA является организатором турнира, ответственной стороной. Мы общаемся с ними, контакт есть».
По словам Свирина, члены сборной России по академической гребле не могут попасть на собеседование в посольство США для получения визы. «Сегодня мы уведомили международную федерацию [гребного спорта], что группа спортсменов не смогла попасть на собеседование в посольство, — сказал Свирин. — По телефонам в посольство дозвониться невозможно, там автоответчики».
Ранее посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в
В состав сборной России для участия в мировом первенстве вошли 38 спортсменов.
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