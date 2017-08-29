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29 августа 2017, 14:00 | Водные: Гребля | ТАСС

FISA рассчитывает, что все российские гребцы получат визы в США для участия в ЧМ

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Международная федерация гребного спорта (FISA) рассчитывает, что в ситуации выдачи американских виз членам сборной России для участия в чемпионате мира по академической гребле спорт будет иметь приоритет над политикой. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор FISA Мэтт Смит.

<em>МОСКВА 29 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. </em>Международная федерация гребного спорта (<span class=error>FISA</span>) рассчитывает что в ситуации выдачи американских виз членам сборной России для участия в чемпионате мира по академической гребле спорт будет иметь приоритет над политикой. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор <span class=error>FISA</span> <span class=error>Мэтт</span> <span class=error>Смит</span>. Увеличить
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Ранее посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации гребного спорта России (ФГСР), собеседование в посольстве США перенесено на неопределенный срок.

«Мы сразу же связались с Ассоциацией гребли США и оргкомитета. Ассоциация должна была связаться с Олимпийским комитетом США, потому что он имеет прямую связь с Государственным департаментом США (соответствующим министерством). Мы надеемся, что спорт будет иметь приоритет в данной ситуации», — заявил Смит.

В состав сборной России на мировое первенство вошли 38 спортсменов. Турнир пройдет в Сарасоте (штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября.
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