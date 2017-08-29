Постригай вошел в состав комитета спортсменов Международной федерации каноэ
ТАСС, 29 августа. Олимпийский чемпион Юрий Постригай выбран в комитет спортсменов Международной федерации каноэ. Об этом сообщает
пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.
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Выборы представителей каноэ спринта прошли 26 августа в чешском Рачице. В них принимали участие все спортсмены, выступающие на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Вторым представителем каноэ спринта была избрана двукратная олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира венгерка Кристина
В комитет также входят датчанка Хенриетта Энгель Хансен (председатель), южноафриканка Хейли
Постригай является олимпийским чемпионом 2012 года в гребле на
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