Шесть медалей завоевали белорусские атлеты на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

В заключительном виде программы на 5000 м белорус Олег Юреня завоевал бронзовую награду — 21 мин. 0,82 сек. Победил на стайерской дистанции Фернандо Пимента из Португалии — 20 мин. 46,97 сек. Серебряным призером стал известный гребец Макс Хофф из Германии — 20 мин. 50,25 сек.

Ранее белорусская сборная по гребле на байдарах и каноэ на мировом форуме в Чехии завоевала еще пять наград. Золотые медали на счету Ольги Худенко и Артема Козыря, на третью ступень пьедестала почета поднялись в каноэ-двойке на 500 м Алена Ноздрева и Камилла Бобр, в байдарке-двойке на 500 м Роман Петрушенко и Виталий Белько, а также каноист Максим Петров.

В общем медальном зачете подопечные Владимира Шантаровича расположились на восьмом месте. Первая позиция у гребцов из Германии — 12 наград (6 золотых, 5 серебряных и одна бронзовая).

На предыдущем чемпионате мира 2015 года в Милане белорусские гребцы завоевали 10 наград, пять из которых золотых, и заняли второе место в медальном зачете.