Шесть медалей завоевали белорусские атлеты на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть медалей завоевали белорусские атлеты на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном виде программы на 5000 м белорус Олег Юреня завоевал бронзовую награду — 21 мин. 0,82 сек. Победил на стайерской дистанции Фернандо Пимента из Португалии — 20 мин. 46,97 сек. Серебряным призером стал известный гребец Макс Хофф из Германии — 20 мин. 50,25 сек.
Ранее белорусская сборная по гребле на байдарах и каноэ на мировом форуме в Чехии завоевала еще пять наград. Золотые медали на счету Ольги Худенко и Артема Козыря, на третью ступень пьедестала почета поднялись в
В общем медальном зачете подопечные Владимира Шантаровича расположились на восьмом месте. Первая позиция у гребцов из Германии — 12 наград (6 золотых, 5 серебряных и одна бронзовая).
На предыдущем чемпионате мира 2015 года в Милане белорусские гребцы завоевали 10 наград, пять из которых золотых, и заняли второе место в медальном зачете.
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