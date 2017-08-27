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27 августа 2017, 18:25 | Водные: Гребля | Р-Спорт

Россияне заняли третье место в медальном зачете ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Спортсмены сборной России заняли третье место в медальном зачете чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в чешском Рачице.

Российские гребцы завоевали по итогам соревнований две золотые, две серебряные и одну бронзовую награды. Двукратным победителем турнира стал Иван Штыль, который сначала выиграл золото в каноэ-двойках на дистанции 500 метров в дуэте с Виктором Мелантьевым, а в воскресенье первенствовал в финальном заезде на 200 метров в паре с Александром Коваленко.

Две серебряные медали завоевала Олеся Ромасенко, ставшая второй в соревнованиях каноэ-одиночек на 200 метров, а также в дуэте с Ириной Андреевой в каноэ-двойках на 500 метров. Бронзовыми призерами стали каноисты Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь на дистанции 1000 метров.

Первое место в медальном зачете завоевали гребцы из команды Германии, завоевавшие шесть золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медали, второе место заняла сборная Венгрии (5−3−2).
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