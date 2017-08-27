Россияне заняли третье место в медальном зачете ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
Спортсмены сборной России заняли третье место в медальном зачете чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в чешском Рачице.
Российские гребцы завоевали по итогам соревнований две золотые, две серебряные и одну бронзовую награды. Двукратным победителем турнира стал Иван Штыль, который сначала выиграл золото в
Две серебряные медали завоевала Олеся Ромасенко, ставшая второй в соревнованиях
Первое место в медальном зачете завоевали гребцы из команды Германии, завоевавшие шесть золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медали, второе место заняла сборная Венгрии (5−3−2).
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