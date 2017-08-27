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27 августа 2017, 14:26 | Водные: Гребля | БЕЛТА

Белорус Максим Петров завоевал бронзовую награду ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Петров завоевал бронзовую награду чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в чешской Рачице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финишном створе на дистанции 500 м белорусский каноист проиграл менее секунды (+0,8 сек.) победителю из Чехии Мартину Фуксе — 1 мин. 49,725 сек. Второе место занял итальянец Карло Таккини (+0,5 сек.).

Для Максима Петрова это второй крупный старт в текущем сезоне. В июле на чемпионате Европы в болгарском Пловдиве на 500 м в каноэ-одиночке он занял второе место, уступив также Мартину Фуксе.

Чемпионат мира в Рачице продолжится сегодня в вечерней программе выступлением на длинных дистанциях 5000 м. В каноэ от белорусской команды выступит Максим Петров, в женской байдарке — Александра Гришина, в мужской — Олег Юреня.

Ранее на мировом форуме гребцов в Чехии белорусы завоевали две золотые медали (Ольга Худенко и Артем Козырь) и две бронзовые медали.

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