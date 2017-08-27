Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/rowing/30809307/
27 августа 2017, 12:48 | Водные: Гребля | ТАСС

Коваленко и Штыль стали чемпионами мира в гребле на каноэ-двойках на дистанции 200 м

ТАСС, 27 августа. Россияне Александр Коваленко и Иван Штыль завоевали золото чемпионата мира в гребле на каноэ-двойках на дистанции 200 м. Соревнования проходят в чешском Рачице.

Россияне показали результат 36,088 секунды. Второе место заняли поляки Арсен Сливинский и Михаль Марек Лубниевский (36,673). Третьими стали венгры Йонатан Хайду и Адам Фекете (36,762).

Ранее на турнире в Рачице Штыль стал чемпионом мира в паре с Виктором Мелантьевым на дистанции 500 м.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете чемпионата мира, завоевав два золота, два серебра и одну бронзу. Лидирует команда Германии (4−2−1), вторую строчку занимает сборная Венгрии (3−3−2).

Чемпионат мира в Рачице завершится в воскресенье.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гребли

Еще 7 новостей  Все новости

"Спартак" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" и продлил безвыигрышную серию до трех матчей

Коваленко и Штыль стали чемпионами мира в гребле на каноэ-двойках на дистанции 200 м

Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса

Василий Анисимов: визит Путина на чемпионат мира станет подарком для дзюдоистов