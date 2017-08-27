Коваленко и Штыль стали чемпионами мира в гребле на каноэ-двойках на дистанции 200 м

Россияне показали результат 36,088 секунды. Второе место заняли поляки Арсен Сливинский и Михаль Марек Лубниевский (36,673). Третьими стали венгры Йонатан Хайду и Адам Фекете (36,762).

Ранее на турнире в Рачице Штыль стал чемпионом мира в паре с Виктором Мелантьевым на дистанции 500 м.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете чемпионата мира, завоевав два золота, два серебра и одну бронзу. Лидирует команда Германии (4−2−1), вторую строчку занимает сборная Венгрии (3−3−2).

Чемпионат мира в Рачице завершится в воскресенье.