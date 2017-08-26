Участие 18 российских гребцов в ЧМ в США находится под вопросом из-за проблем с визами
МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Восемнадцать членов сборной России по академической гребле пока не получили американские визы для участия в чемпионате мира, процесс затягивается на неопределенное время. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Федерации гребного спорта России (ФГСР).
В понедельник посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в
«Собеседование на получение виз было назначено на 23 августа, но его перенесли на неопределенное время. 18 гребцов до сих пор не получили необходимые документы, их участие в чемпионате мира находится под вопросом», — сообщили в
В состав сборной России на мировое первенство вошли 38 спортсменов. Турнир пройдет в Сарасоте (штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября.
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