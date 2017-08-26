Коровашков и двойка Ляпунов/Дьяченко — 4-е на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
Россиянин Алексей Коровашков занял четвёртое место в заезде
каноистов-одиночников на 200 метров на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Рачице (Чехия).
Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Рачице, Чехия
Мужчины
1. Том Либшер (Германия) — 3.27,754.
2. Фернандо Пимента (Португалия) — 3.27,993.
3. Йозеф Достал (Чехия) — 3.28,576.
1. Себастьян Брендель (Германия) — 3.50,503.
2. Мартин Фукса (Чехия) — 3.51,303.
3. Исакиаш Куэйрош Дос Сантош (Бразилия) — 3.52,542…
7. Кирилл Шамшурин (Россия) — 3.57,103.
1. Маркус Вальц/Родриго Гермаде (Испания) — 1.27,979.
2. Бенце Надаш/Шандор Тотка (Венгрия) — 1.29,107.
3. Виталий Бялко/Роман Петрушенко (Беларусь) — 1.29,518…
6. Олег Гусев/Владислав Блинцов (Россия) — 1.30,191.
1. Миленко Зорич/Марко Томишевич (Сербия) — 3.08,647.
2. Петер Гелле/Адам Ботек (Словакия) — 3.10,725.
3. Даниэль Гавел/Якуб Шпикар (Чехия) — 3.10,853…
10. Олег Синявин/Максим Спесивцев (Россия) — 3.12,677.
1. Марк Балашка/Балаш Биркаш (Венгрия) — 30,912.
2. Карлос Гаррот/Кристиан Торо (Испания) — 31,278.
3. Небойша Груич/Марко Новакович (Сербия) — 31,451.
4. Кирилл Ляпунов/Александр Дьяченко (Россия) — 31,473.
1. Артём Козырь (Беларусь) — 38,161.
2. Заза Надирадзе (Грузия) — 38,439.
3. Адель Моджалалимогадам (Иран) — 38,605.
4. Алексей Коровашков (Россия) — 38,644.
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