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26 августа 2017, 14:14 | Водные: Гребля | Чемпионат.com

Коровашков и двойка Ляпунов/Дьяченко — 4-е на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Россиянин Алексей Коровашков занял четвёртое место в заезде каноистов-одиночников на 200 метров на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Рачице (Чехия).

Байдарка-двойка Александр Дьяченко/Кирилл Ляпунов стала четвёртой на аналогичной дистанции.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Рачице, Чехия
Мужчины

Байдарка-одиночка. 1000 м
1. Том Либшер (Германия) — 3.27,754.
2. Фернандо Пимента (Португалия) — 3.27,993.
3. Йозеф Достал (Чехия) — 3.28,576.

Каноэ-одиночка. 1000 м
1. Себастьян Брендель (Германия) — 3.50,503.
2. Мартин Фукса (Чехия) — 3.51,303.
3. Исакиаш Куэйрош Дос Сантош (Бразилия) — 3.52,542…
7. Кирилл Шамшурин (Россия) — 3.57,103.

Байдарка-двойка. 500 м
1. Маркус Вальц/Родриго Гермаде (Испания) — 1.27,979.
2. Бенце Надаш/Шандор Тотка (Венгрия) — 1.29,107.
3. Виталий Бялко/Роман Петрушенко (Беларусь) — 1.29,518…
6. Олег Гусев/Владислав Блинцов (Россия) — 1.30,191.

Байдарка-двойка. 1000 м
1. Миленко Зорич/Марко Томишевич (Сербия) — 3.08,647.
2. Петер Гелле/Адам Ботек (Словакия) — 3.10,725.
3. Даниэль Гавел/Якуб Шпикар (Чехия) — 3.10,853…
10. Олег Синявин/Максим Спесивцев (Россия) — 3.12,677.

Байдарка-двойка. 200 м
1. Марк Балашка/Балаш Биркаш (Венгрия) — 30,912.
2. Карлос Гаррот/Кристиан Торо (Испания) — 31,278.
3. Небойша Груич/Марко Новакович (Сербия) — 31,451.
4. Кирилл Ляпунов/Александр Дьяченко (Россия) — 31,473.

Каноэ-одиночка. 200 м
1. Артём Козырь (Беларусь) — 38,161.
2. Заза Надирадзе (Грузия) — 38,439.
3. Адель Моджалалимогадам (Иран) — 38,605.
4. Алексей Коровашков (Россия) — 38,644.
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