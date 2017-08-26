В женских соревнованиях в аналогичной дисциплине россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко завоевали серебро, уступив только канадкам Лоренс Винсен-Лапойнт и Кэти Винсент.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Рачице, Чехия



Мужчины. 500 м. Каноэ-двойка

1. Виктор Мелантьев/Иван Штыль (Россия) — 1.38,868.

2. Леонид Карп/Виктор Михалачи (Румыния) — 1.39,796.

3. Николе Крачун/Серж Крачун (Италия) — 1.39,979.

Женщины. 500 м. Каноэ-двойка

1. Лоренс Винсен-Лапойнт/Кэти Винсент (Канада) — 1.56,752.

2. Ирина Андреева/Олеся Ромасенко (Россия) — 1.57,264.

3. Алёна Наздрова/Камила Бобр (Беларусь) — 1.57,858.