Каноисты Мелантьев и Штыль — чемпионы мира, у Андреевой и Ромасенко — серебро
Россияне Виктор Мелантьев и Иван Штыль победили на дистанции 500 метров среди
каноэ-двоек на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Рачице.
В женских соревнованиях в аналогичной дисциплине россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко завоевали серебро, уступив только канадкам Лоренс
Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Рачице, Чехия
Мужчины. 500 м. Каноэ-двойка
1. Виктор Мелантьев/Иван Штыль (Россия) — 1.38,868.
2. Леонид Карп/Виктор Михалачи (Румыния) — 1.39,796.
3. Николе Крачун/Серж Крачун (Италия) — 1.39,979.
Женщины. 500 м. Каноэ-двойка
1. Лоренс Винсен-Лапойнт/Кэти Винсент (Канада) — 1.56,752.
2. Ирина Андреева/Олеся Ромасенко (Россия) — 1.57,264.
3. Алёна Наздрова/Камила Бобр (Беларусь) — 1.57,858.
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