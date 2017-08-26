Мелантьев и Штыль стали чемпионами мира в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м
ТАСС, 26 августа. Россияне Виктор Мелантьев и Иван Штыль завоевали золото чемпионата мира в гребле на каноэ- двойке на дистанции 500 м. Соревнования проходят в чешском Рачице.
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Россияне преодолели дистанцию за 1 минуту 38,868 секунды. Второе место заняли румыны Леонид Карп и Виктор Михаличи (+0,928), третьими стали итальянцы Николаэ и Серджиу Крачиун (+1,111).
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится 27 августа.
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