Гребля. Алена Ноздрева и Камила Бобр завоевали бронзу ЧМ на дистанции 500 метров каноэ-двойки
Белоруски Алена Ноздрева и Камила Бобр завоевали бронзовую медаль проходящего в чешском Рачице чемпионата мира на дистанции 500 метров
каноэ-двойки. Наши соотечественницы отстали на 1,106 секунды от канадского дуэта Катя Винсен — Лоран Винсен-Лапоин (1.56,752).
Наши соотечественницы отстали на 1,106 секунды от канадского дуэта Катя Винсен — Лоран
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