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26 августа 2017, 11:56 | Водные: Гребля | Прессбол

Гребля. Алена Ноздрева и Камила Бобр завоевали бронзу ЧМ на дистанции 500 метров каноэ-двойки

Белоруски Алена Ноздрева и Камила Бобр завоевали бронзовую медаль проходящего в чешском Рачице чемпионата мира на дистанции 500 метров каноэ-двойки. Наши соотечественницы отстали на 1,106 секунды от канадского дуэта Катя Винсен — Лоран Винсен-Лапоин (1.56,752).

Наши соотечественницы отстали на 1,106 секунды от канадского дуэта Катя Винсен — Лоран Винсен-Лапоин (1.56,752).

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Новости Гребли

Гребля. Ольга Худенко стала победительницей ЧМ на дистанции 500 метров байдарки-одиночки

Гребля. Ольга Худенко стала победительницей ЧМ на дистанции 500 метров байдарки-одиночки

Белоруска Ольга Худенко завоевала золотую медаль проходящего в чешском Рачице чемпионата мира на дистанции 500 метров байдарки-одиночки. Наша соотечественница финишировала с результатом 1,48,421.
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