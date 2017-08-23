Россиянка Волик завоевала золото в соревнованиях по параканоэ на ЧМ

ТАСС, 23 августа. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ стартует в среду в чешском Рачице. В составе российской команды выступят 34 спортсмена, включая олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко, а также призеров Игр Ивана Штыля, Алексея Коровашкова и Илью Штокалова.