Назван состав сборной России на чемпионат мира по академической гребле
Определен состав сборной России по академической гребле на чемпионат мира, который пройдет в американской Сарасоте с 24 сентября по 1 октября, сообщается на официальном сайте Федерации гребного спорта России.
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Российская команда на чемпионате будет представлена в 10 классах лодок. Всего в заявку национальной команды попало 38 спортсменов.
Полностью состав выглядит следующим образом:
женщины
одиночка — Юлия Левина,
двойка парная — Анастасия Лебедева, Анастасия Янина,
четверка без рулевой — Алевтина Савкина, Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова, Елена Орябинская,
восьмерка с рулевой — Валентина Плаксина, Анна Аксенова, Анна Карпова, Ольга Заруба, Мария Кубышкина, Екатерина Севостьянова, Екатерина Глазкова, Юлия Калиновская, Елизавета Крылова;.
мужчины
одиночка — Владислав Рябцев,
двойка без рулевого — Никита Болозин, Алексей Кияшко,
двойка парная — Назар Лифшиц, Антон Куранов,
четверка без рулевого — Максим Телицын, Александр Богдашин, Александр Чаукин, Алексей Викулин,
четверка парная — Павел Сорин, Николай Пименов, Александр Вязовкин, Андрей Потапкин,
восьмерка — Александр Кулеш, Иван Подшивалов, Александр Корнилов, Иван Баландин, Никита Моргачев, Артем Косов, Дмитрий Кузнецов, Антон Заруцкий, Павел Сафонкин.
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