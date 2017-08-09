Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/rowing/30627079/
9 августа 2017, 9:25 | Водные: Гребля | Р-Спорт

Назван состав сборной России на чемпионат мира по академической гребле

Определен состав сборной России по академической гребле на чемпионат мира, который пройдет в американской Сарасоте с 24 сентября по 1 октября, сообщается на официальном сайте Федерации гребного спорта России.

Определен состав сборной России по академической гребле на чемпионат мира который пройдет в американской <span class=error>Сарасоте</span> с 24 сентября по 1 октября сообщается на официальном сайте Федерации гребного спорта России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российская команда на чемпионате будет представлена в 10 классах лодок. Всего в заявку национальной команды попало 38 спортсменов.

Полностью состав выглядит следующим образом:

женщины

одиночка — Юлия Левина,

двойка парная — Анастасия Лебедева, Анастасия Янина,

четверка без рулевой — Алевтина Савкина, Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова, Елена Орябинская,

восьмерка с рулевой — Валентина Плаксина, Анна Аксенова, Анна Карпова, Ольга Заруба, Мария Кубышкина, Екатерина Севостьянова, Екатерина Глазкова, Юлия Калиновская, Елизавета Крылова;.

мужчины

одиночка — Владислав Рябцев,

двойка без рулевого — Никита Болозин, Алексей Кияшко,

двойка парная — Назар Лифшиц, Антон Куранов,

четверка без рулевого — Максим Телицын, Александр Богдашин, Александр Чаукин, Алексей Викулин,

четверка парная — Павел Сорин, Николай Пименов, Александр Вязовкин, Андрей Потапкин,

восьмерка — Александр Кулеш, Иван Подшивалов, Александр Корнилов, Иван Баландин, Никита Моргачев, Артем Косов, Дмитрий Кузнецов, Антон Заруцкий, Павел Сафонкин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гребли

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по академической гребле

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по академической гребле

ТАСС, 8 августа. Федерация гребного спорта России объявила состав национальной команды на чемпионат мира 2017 года по академической гребле в американском городе Сарасота (штат Флорида), сообщает пресс-служба организации.
Еще 7 новостей  Все новости
4 августа

Губа не дура: супруга эквадорского полузащитника «Зенита»

Страны, проголосовавшие за возвращение России в легкую атлетику

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»