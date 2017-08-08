Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по академической гребле

Женщины. Одиночка: Юлия Левина. Четверка без рулевой: Алевтина Савкина, Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова, Елена Орябинская. Двойка парная: Анастасия Лебедева и Анастасия Янина. Восьмерка: Анна Карпова, Анна Аксенова, Валентина Плаксина, Екатерина Севостьянова, Ольга Заруба, Мария Кубышкина, Екатерина Глазкова, Юлия Калиновская, Елизавета Крылова (рулевая).

Мужчины. Одиночка: Владислав Рябцев. Двойка без рулевого: Никита Болозин и Алексей Кияшко. Двойка Парная: Назар Лившиц и Антон Куранов. Четверка без рулевого: Максим Телицын, Александр Богдашин, Александр Чаукин, Алексей Викулин. Четверка парная: Павел Сорин, Николай Пименов, Александр Вязовкин, Андрей Потапкин. Восьмерка: Александр Кулеш, Иван Подшивалов, Александр Корнилов, Иван Баландин, Никита Моргачев, Артем Косов, Дмитрий Кузнецов, Антон Заруцкий, Павел Сафонкин.

Чемпионат мира пройдет с 24 сентября по 2 октября.