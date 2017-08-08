Левина и Рябцев победили на чемпионате России по гребле в Москве
На московском гребном канале «Крылатское» прошёл чемпионат России по академической гребле.
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В частности, в одиночке победы одержали бронзовый призёр Олимпийских игр Юлия Левина и Владислав Рябцев.
Академическая гребля. Чемпионат России. Москва
Мужчины. Одиночка
1. Владислав Рябцев — 7.09,350.
2. Юрий Щелоков — 7.14,783.
3. Вячеслав Михайлевский — 7.21,763.
Двойка без рулевого
1. Никита Болозин / Алексей Кияшко — 6.42,371.
2. Роман Ломачёв / Юрий Пшеничников — 6.47,794.
3. Александр Стромкин / Георгий Ефременко — 6.55,591.
Двойка парная
1. Алексей Чеперев / Илья Костылев — 6.40,485.
2. Илья Кондратьев / Василий Степанов — 6.42,810.
3. Денис Клешнев / Дмитрий Хмыльнин — 6.48,057.
Четвёрка без рулевого
1. Максим Телицын / Александр Богдашин / Александр Чаукин / Алексей Викулин — 6.12,396.
2. Александр Страдаев / Даниил Андриенко / Семён Яганов / Григорий Шулепов — 6.18,883.
3. Александр Кузнецов / Никита Шевчук / Антон Кульша / Максим Корнеев — 6.30,281.
Четвёрка парная
1. Павел Сорин / Николай Пименов / Александр Вязовкин / Андрей Потапкин — 6.11,602.
2. Ростислав Дрожжачих / Данила Соколов / Иван Усцелемов / Денис Прибыл — 6.18,504.
3. Михаил Азизов / Юрий Пешков / Дмитрий Демчук / Никаэль
Лёгкий вес. Двойка парная
1. Назар Лившиц / Антон Куранов — 6.30,765.
2. Василий Сташков / Кирилл Блиновских — 6.33,284.
3. Александр Туфанюк / Юрий Пешков — 6.40,554.
Четвёрка без рулевого
1. Максим Телицын / Александр Богдашин / Александр Чаукин / Алексей Викулин — 6.26,986.
2. Гариф Фахрутдинов / Александр Боталов / Юрий Леснов / Сергей Григорян — 6.37,472.
3. Дмитрий Карбузов / Александр Белозеров / Алексей Косов / Евгений Иванов — 6.41,968.
Женщины. Одиночка
1. Юлия Левина — 7.53,456.
2. Екатерина Курочкина — 8.01,989.
3. Мария Боталова — 8.04,112.
Двойка без рулевой
1. Анастасия Карабельщикова / Юлия Иноземцева — 7.25,052.
2. Елизавета Корниенко / Кира Ювченко — 7.28,360.
3. Ольга Нестеренко / Екатерина Козленко — 7.50,414.
Двойка парная
1. Ольга Халалеева / Юлия Волгина — 7.17,760.
2. Александра Смирнова / Мария Поцевич — 7.26,005.
3. Елена Лебедева / Василиса Степанова — 7.30,996.
Четвёрка без рулевой
1. Алевтина Савкина / Екатерина Потапова / Анастасия Тиханова / Елена Орябинская — 6.50,621.
2. Валентина Плаксина / Анна Аксёнова / Екатерина Глазкова / Юлия Калиновская — 6.56,288.
3. Анна Карпова / Ольга Заруба / Мария Кубышкина / Екатерина Севостьянова — 7.00,540.
Четвёрка парная
1. Екатерина Питиримова / Екатерина Курочкина / Ольга Халалеева / Юлия Волгина — 6.46,710.
2. Мария Боталова / Василиса Степанова / Мария Поцевич / Александра Смирнова — 6.49,326.
3. Елизавета Валова / Екатерина Замятина / Анастасия Шершнева / Юлия Даниленко — 7.11,746.
Лёгкий вес. Двойка парная
1. Анастасия Лебедева / Анастасия Янина — 7.26,050.
2. Елена Сенюкова / Юлия Черноусова — 7.51,721.
3. Алена Макарова / Заррина Михайлова — 7.52,501.
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