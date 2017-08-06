Сорин/Пименов/Вязовкин/Потапкин выиграли ЧР по академической гребле в парной четверке

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В воскресенье в Москве на гребном канале «Крылатское» состоялись заключительные заезды чемпионата России.

Победу в мужской восьмерке с рулевым одержали Антон Заруцкий, Дмитрий Кузнецов, Артем Косов, Никита Моргачев, Иван Баландин, Александр Корнилов, Иван Подшивалов, Александр Кулеш и Павел Сафонкин. В женской восьмерке с рулевым лучший результат показали Валентина Плаксина, Анна Аксенова, Анна Карпова, Ольга Заруба, Мария Кубышкина, Екатерина Севостьянова, Екатерина Глазкова, Юлия Калиновская и Елизавета Крылова.

В парной женской четверке победили Екатерина Питиримова, Екатерина Курочкина, Ольга Халалеева и Юлия Волгина. Лучший результат в мужской четверке без рулевого легкого веса показали Максим Телицын, Александр Богдашин, Александр Чаукин и Алексей Викулин.

В субботу победу в женской одиночке одержала Юлия Левина, а в двойках без рулевого не было равных Анастасии Карабельщиковой и Юлии Иноземцевой. В парной женской двойке победу одержали Ольга Халалеева и Юлия Волгина, а парных двойках легкого веса победили Анастасия Лебедева и Анастасия Янина. В женской четверке без рулевого выиграли Алевтина Савкина, Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова и Елена Орябинская.

Среди мужчин в одиночках победу праздновал Владислав Рябцев, в двойках без рулевого лучшими стали Никита Болозин и Алексей Кияшко, а в парных двойках первое место заняли Алексей Чеперев и Илья Костылев. В четверке без рулевого победили Максим Телицын, Александр Богдашин, Александр Чаукин и Алексей Викулин. В соревнованиях легковесных парных двоек победу одержали Назар Лифшиц и Антон Куранов.