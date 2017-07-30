Российские гребцы взяли золото ЧМ среди юниоров на каноэ-четвёрке
В заключительный соревновательный день первенства мира среди молодёжи и юниоров по гребле на байдарках и каноэ в Румынии российские спортсмены завоевали пять медалей: четыре в возрастной категории юношей и одну среди молодёжи.
Чемпионами мира среди юношей стали Кирилл Барзилов, Михаил Комиссаров, Дмитрий Листунов и Саид Ибрагимов в соревнованиях
Серебряным призёром соревнований в спринте на 200 метров среди юношей стал байдарочник Илья Зотов. На той же дистанции, но уже в молодёжном зачёте, второе место среди женских
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