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30 июля 2017, 18:33 | Водные: Гребля | Чемпионат.com

Российские гребцы взяли золото ЧМ среди юниоров на каноэ-четвёрке

В заключительный соревновательный день первенства мира среди молодёжи и юниоров по гребле на байдарках и каноэ в Румынии российские спортсмены завоевали пять медалей: четыре в возрастной категории юношей и одну среди молодёжи.

Чемпионами мира среди юношей стали Кирилл Барзилов, Михаил Комиссаров, Дмитрий Листунов и Саид Ибрагимов в соревнованиях каноэ-четвёрок на дистанции 500 м.

Серебряным призёром соревнований в спринте на 200 метров среди юношей стал байдарочник Илья Зотов. На той же дистанции, но уже в молодёжном зачёте, второе место среди женских каноэ-двоек заняли Алия Алмакаева и Дарья Харченко. Бронзовыми призёрами среди юношей на дистанции 500 м стали байдарочник Антон Сашилин и женская каноэ-двойка Арина Хожаинова/Ольга Александрова.
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