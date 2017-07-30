Российские гребцы взяли золото ЧМ среди юниоров на каноэ-четвёрке

Чемпионами мира среди юношей стали Кирилл Барзилов, Михаил Комиссаров, Дмитрий Листунов и Саид Ибрагимов в соревнованиях каноэ-четвёрок на дистанции 500 м.

Серебряным призёром соревнований в спринте на 200 метров среди юношей стал байдарочник Илья Зотов. На той же дистанции, но уже в молодёжном зачёте, второе место среди женских каноэ-двоек заняли Алия Алмакаева и Дарья Харченко. Бронзовыми призёрами среди юношей на дистанции 500 м стали байдарочник Антон Сашилин и женская каноэ-двойка Арина Хожаинова/Ольга Александрова.