Гребцы РФ завоевали в субботу 4 медали на первенстве мира среди молодежи и юниоров
Российские спортсмены в субботу завоевали одну золотую, две серебряных и одну бронзовую награды на первенстве мира среди молодежи и юниоров по гребле на байдарках и каноэ в Румынии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В третий день соревнований золото российской команде принес Ян Каваляускас в соревнованиях
Серебряные награды завоевали Владислав Чеботарь (каноэ-одиночка, 1000 м, до 23 лет) и Илья Ситников/Дмитрий Петайкин (байдарка-двойка, 1000 м, до 23 лет).
Бронзу выиграли Арина Аношкина, Анастасия Невская, Варвара Баранова и Светлана Черниговская (байдарка-четверка, 500 м, до 23 лет).
Турнир в Румынии завершится в воскресенье.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter