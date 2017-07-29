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29 июля 2017, 15:42 | Водные: Гребля | Р-Спорт

Гребцы РФ завоевали в субботу 4 медали на первенстве мира среди молодежи и юниоров

Российские спортсмены в субботу завоевали одну золотую, две серебряных и одну бронзовую награды на первенстве мира среди молодежи и юниоров по гребле на байдарках и каноэ в Румынии.

Российские спортсмены в субботу завоевали одну золотую две серебряных и одну бронзовую награды на первенстве мира среди молодежи и юниоров по гребле на байдарках и каноэ в Румынии. Увеличить
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В третий день соревнований золото российской команде принес Ян Каваляускас в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров у юниоров.

Серебряные награды завоевали Владислав Чеботарь (каноэ-одиночка, 1000 м, до 23 лет) и Илья Ситников/Дмитрий Петайкин (байдарка-двойка, 1000 м, до 23 лет).

Бронзу выиграли Арина Аношкина, Анастасия Невская, Варвара Баранова и Светлана Черниговская (байдарка-четверка, 500 м, до 23 лет).

Турнир в Румынии завершится в воскресенье.
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