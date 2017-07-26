ФГСР: РУСАДА пока не вынесло решение о дисквалификации Ямаевой за применение ЭПО
МОСКВА, 26 июл —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) пока не вынесло решение о сроке дисквалификации чемпионки Европы по академической гребле рулевой Ксении Ямаевой (Волковой), обе пробы которой содержали рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО), заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.
Ямаева является чемпионкой Европы 2015 года в соревнованиях восьмерок.
«У Ямаевой в феврале во внесоревновательный период была взята проба, и она оказалась положительной. В объяснительной записке спортсменка заявила, что никак не может объяснить случившееся, каким образом у нее в организме оказался этот препарат — ЭПО. Была вскрыта проба “Б”, и она тоже оказалась положительной. В РУСАДА еще будут слушания,
«Ситуация абсурдная, — продолжил президент ФГСР. — Ямаева — рулевая, и она не несет физические нагрузки в качестве рулевой, поэтому решили вскрыть пробу “Б”, чтобы исключить вариант ошибки в первой пробе, но обе пробы положительные».
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