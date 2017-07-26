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26 июля 2017, 22:25 | Водные: Гребля | Р-Спорт

ФГСР: РУСАДА пока не вынесло решение о дисквалификации Ямаевой за применение ЭПО

МОСКВА, 26 июл — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) пока не вынесло решение о сроке дисквалификации чемпионки Европы по академической гребле рулевой Ксении Ямаевой (Волковой), обе пробы которой содержали рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО), заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Ямаева является чемпионкой Европы 2015 года в соревнованиях восьмерок. Допинг-проба, которая оказалась положительной, была взята у рулевой сборной России 6 февраля 2017 года во время внесоревновательного целевого тестирования в Новочеркасске. 28 февраля РУСАДА уведомило Ямаеву о том, что в ее пробе был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

«У Ямаевой в феврале во внесоревновательный период была взята проба, и она оказалась положительной. В объяснительной записке спортсменка заявила, что никак не может объяснить случившееся, каким образом у нее в организме оказался этот препарат — ЭПО. Была вскрыта проба “Б”, и она тоже оказалась положительной. В РУСАДА еще будут слушания, какой-то срок (дисквалификации) ей назначат. Пока РУСАДА решений по Ямаевой не выносило. Раз обе пробы положительные, вряд ли ей удастся что-то оспорить в суде», — сказал Свирин по телефону.

«Ситуация абсурдная, — продолжил президент ФГСР. — Ямаева — рулевая, и она не несет физические нагрузки в качестве рулевой, поэтому решили вскрыть пробу “Б”, чтобы исключить вариант ошибки в первой пробе, но обе пробы положительные».
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Новости Гребли

Федерация гребного спорта России: Ямаева не объяснила, как допинг попал в ее организм

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Чемпионка Европы по академической гребле 2015 года Ксения Ямаева, отстраненная от соревнований на четыре года за употребление допинга, не смогла объяснить Федерации гребного спорта России (ФГСР), как запрещенное вещество попало в ее организм. Об этом ТАСС заявил глава федерации Алексей Свирин.
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