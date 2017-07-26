ФГСР: РУСАДА пока не вынесло решение о дисквалификации Ямаевой за применение ЭПО

Ямаева является чемпионкой Европы 2015 года в соревнованиях восьмерок. Допинг-проба, которая оказалась положительной, была взята у рулевой сборной России 6 февраля 2017 года во время внесоревновательного целевого тестирования в Новочеркасске. 28 февраля РУСАДА уведомило Ямаеву о том, что в ее пробе был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

«У Ямаевой в феврале во внесоревновательный период была взята проба, и она оказалась положительной. В объяснительной записке спортсменка заявила, что никак не может объяснить случившееся, каким образом у нее в организме оказался этот препарат — ЭПО. Была вскрыта проба “Б”, и она тоже оказалась положительной. В РУСАДА еще будут слушания, какой-то срок (дисквалификации) ей назначат. Пока РУСАДА решений по Ямаевой не выносило. Раз обе пробы положительные, вряд ли ей удастся что-то оспорить в суде», — сказал Свирин по телефону.

«Ситуация абсурдная, — продолжил президент ФГСР. — Ямаева — рулевая, и она не несет физические нагрузки в качестве рулевой, поэтому решили вскрыть пробу “Б”, чтобы исключить вариант ошибки в первой пробе, но обе пробы положительные».