Федерация гребного спорта России: Ямаева не объяснила, как допинг попал в ее организм

Проба Ямаевой, взятая 6 февраля текущего года, дала положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО). Проба «B» также оказалась положительной, спортсменка была отстранена от участия в соревнованиях на четыре года.

«В феврале она сдала внесоревновательную пробу, и она оказалась положительной. Федерация инициировала и оплатила вскрытие пробы “B”, потому что я видел, какой там препарат, и в его приеме логики не было. Спортсменка не несла никакой физической нагрузки, а препарат направлен на то, чтобы увеличить функциональные возможности организма. Я подумал, что всякое может быть, может, проба “А” была ошибочной, но и проба “B” также оказалась положительной», — рассказал Свирин.

«Сейчас все идет к слушаниям в РУСАДА (Российском антидопинговом агентстве — прим. ТАСС). Наверное, там хотят инициировать определенные процедуры, лабораторный пакет. Но если две пробы положительные, то я не вижу смысла в дальнейшем процессе, тем более, сама спортсменка никак не объяснила, каким образом препарат мог попасть в ее организм. По закону спортсмен отвечает за все, что попало ему в организм, но она пишет, что ничего не знает, поэтому я до конца не понимаю, какую поддержку тут можно оказать», — добавил глава ФГСР.

По словам Свирина, спортсменка не встречалась с представителями федерации для обсуждения сложившейся ситуации. «По моему требованию она написала служебную записку на мое имя и на имя главного тренера с объяснением ситуации, и на этом все закончилось. Она в Москву не приезжает, живет в Ростовской области, мы с ней не встречались», — сказал он.