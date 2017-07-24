Сборная РФ по гребле завоевала две медали на молодёжном ЧМ в Пловдиве

Молодёжная сборная России разделила 15−17-е места в общекомандном зачёте с командами ЮАР и Австрии, завоевав одну серебряную и одну бронзовую награды. Первыми стали итальянцы (5−3−2), вторыми стали голландцы (3−1−0), третьими — британцы (2−2−1).

В четвёрке парной серебро завоевали Андрей Потапкин, Александр Вязовкин, Николай Пименов и Павел Сорин. В восьмёрке с рулевой третьими стали Кира Ювченко, Елизавета Корниенко, Екатерина Севостьянова, Мария Кубышкина, Ольга Заруба, Анна Карпова, Валентина Плаксина, Анна Аксёнова и Елизавета Крылова.