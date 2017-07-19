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19 июля 2017, 15:25 | Водные: Гребля | ТАСС

ВФГБК не будет требовать компенсации за длительное отстранение девяти гребцов

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) не будет требовать компенсации за пропуск российскими спортсменами Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова.

В конце марта Международная федерация каноэ сняла временное отстранение от соревнований с девяти российских спортсменов так как не нашла достаточных доказательств нарушений ими антидопинговых правил. Увеличить
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В конце марта Международная федерация каноэ сняла временное отстранение от соревнований с девяти российских спортсменов, так как не нашла достаточных доказательств нарушений ими антидопинговых правил. В числе дисквалифицированных были каноист Алексей Коровашков, а также байдарочники Александр Дьяченко и Наталья Подольская, имена еще шестерых спортсменов не сообщались. Из-за отстранения спортсмены не смогли принять участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«Спортсмены подали в суд во время Олимпийских игр, им было отказано, — сказала Исхакова. — Мы уже не можем подавать в суд на то, что они не поехали на Игры. Максимум, на что здесь можно подать, это на то, что они были отстранены на протяжении долгого времени. Но мы сами в этом смысле немного затянули, поскольку ждали второй доклад [Ричарда Макларена]».

«Но мы все сделали правильно, поскольку рассмотрели [дела] всех спортсменов сразу и оправдали. А если сейчас еще судиться, то мы больше потратим на адвокатов», — добавила генеральный секретарь ВФГБК.

Ранее президент ВФГБК Евгений Архипов высказывал идею о возможности получения компенсации за длительное отстранение спортсменов.
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Новости Гребли

ВФГБК будет выполнять антидопинговые критерии международной федерации

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) не будет оспаривать критерии Международной федерации каноэ (ICF), чтобы показать антидопинговую «чистоту» российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова.
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