ВФГБК будет выполнять антидопинговые критерии международной федерации

ICF в конце марта представила дополнительные критерии допуска к международным турнирам для российских спортсменов. Согласно требованиям международной федерации, для участия в стартах каждый российский спортсмен должен быть протестирован на допинг минимум два раза начиная с 1 января 2017 года, с интервалом между тестированиями не менее 14 дней. Кроме того, анализ допинг-проб должен быть проведен аккредитованными лабораториями Всемирного антидопингового агентства (WADA), расположенными не на территории РФ.

«Мы не планировали оспаривать критерии международной федерации, — сказала Исхакова. — Мы с ними ознакомились и посчитали, что сможем их выполнить. Это покажет, что мы — “чистые”, хотя было необычно, что критерии вводятся только для нас без поводов для этого. Если критерии продлят на следующий год, мы поднимем этот вопрос».

«Пока мы платим деньги за анализы и тестируем спортсменов, это дополнительные расходы. Мы договорились с международной федерацией, что можем от ее имени инициировать тестирование в аккредитованных лабораториях», — добавила генеральный секретарь ВФГБК.