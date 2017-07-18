Регаты по гребле пройдут в Воронеже в День ВМФ
В состязаниях примут участие 12 команд.
Регаты по гребле на лодках класса «Дракон» пройдут в Воронеже в День
Участники состязаний проплывут по акватории водохранилища от Чернавского моста до корабля «Гото Предестинация», сообщил ранее руководитель физкультуры и спорта области Владимир Кадурин. Затем зрителей и участников состязаний ожидает культурная программа на Адмиралтейской площади.
Мероприятие называется «Петровская регата» в честь основателя российского флота императора Петра.
Регата по гребле пройдет также в День города и получит название «Почетный флаг». Одноименная гонка была соревнованием, завершавшим летний спортивный сезон Петровского воронежского
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