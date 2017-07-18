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18 июля 2017, 13:29 | Водные: Гребля | Вести - Воронеж

Регаты по гребле пройдут в Воронеже в День ВМФ

В состязаниях примут участие 12 команд.

Регаты по гребле на лодках класса «Дракон» пройдут в Воронеже в День Военно-Морского флота в воскресенье, 30 июля, сообщила пресс-служба мэрии. В соревнованиях примут участие 12 студенческих команд и команды от заводов и предприятий. Начало мероприятия «Петровская регата» — в 10:00.

Участники состязаний проплывут по акватории водохранилища от Чернавского моста до корабля «Гото Предестинация», сообщил ранее руководитель физкультуры и спорта области Владимир Кадурин. Затем зрителей и участников состязаний ожидает культурная программа на Адмиралтейской площади.

Мероприятие называется «Петровская регата» в честь основателя российского флота императора Петра.

Регата по гребле пройдет также в День города и получит название «Почетный флаг». Одноименная гонка была соревнованием, завершавшим летний спортивный сезон Петровского воронежского яхт-клуба в XIX столетии. Победитель получал звание чемпиона города по гребле и до следующего года плавал под двумя флагами — на корме и носу лодки.
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