Регаты по гребле пройдут в Воронеже в День ВМФ

Регаты по гребле на лодках класса «Дракон» пройдут в Воронеже в День Военно-Морского флота в воскресенье, 30 июля, сообщила пресс-служба мэрии. В соревнованиях примут участие 12 студенческих команд и команды от заводов и предприятий. Начало мероприятия «Петровская регата» — в 10:00.

Участники состязаний проплывут по акватории водохранилища от Чернавского моста до корабля «Гото Предестинация», сообщил ранее руководитель физкультуры и спорта области Владимир Кадурин. Затем зрителей и участников состязаний ожидает культурная программа на Адмиралтейской площади.

Мероприятие называется «Петровская регата» в честь основателя российского флота императора Петра.