Бенефис Штыля: сборная России завоевала 10 медалей на ЧЕ по гребле на байдарке и каноэ
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сборная России на чемпионате Европы по гребле на байдарке и каноэ завоевала три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали, заняв третье место в общекомандном зачете. Первыми стали венгры с десятью золотыми, тремя серебряными и бронзовыми наградами, второе место заняла сборная Германии (6−1−3).
Два золота сборной России принес каноист Иван Штыль, который стал шестикратным победителем континентального первенства. В двойке с Виктором Мелантьевым он стал победителем заплыва на 500 метров, вторую золотую медаль 31-летний спортсмен выиграл в двойке с Александром Коваленко на дистанции 200 метров.
«Эмоции очень яркие и желанные, так как 12 лет назад на этом же гребном канале я вступил на порог уже взрослой гребли и завоевал первое золото серьезных соревнований, — поделился эмоциями Штыль. — Победы в любом виде спорта не даются легко. Это плод кропотливой работы и ежедневной самоотдачи во всем».
Как отметил спортсмен, организаторы турнира очень постарались для того, чтобы провести соревнования на высоком уровне. «В Болгарии гребля является популярным видом спорта с большой историей, поэтому организаторы максимально пытались провести соревнования на хорошем уровне, за что большое им спасибо», — отметил Штыль.
Третью золотую медаль российской сборной принесла Олеся Ромасенко, ставшая победительницей в заезде
Выступление россиян признано успешным
Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов в беседе с корреспондентом ТАСС назвал результат сборной успешным, отметив, что до венгров и немцев российским спортсменам еще далеко.
«Я считаю данное выступление успешным, хотя нет предела совершенству. Сборные Германии и Венгрии сильно оторвались от нашей команды, они пока находятся вне зоны досягаемости. Хотел бы отметить отличное выступление наших каноистов — Ивана Штыля, Виктора Мелантьева, Александра Коваленко, Владислава Чеботаря. Хочу упомянуть и об Олесе Ромасенко, которая выступила на дистанции, которая будет в программе на Олимпиаде-2020», — отметил Архипов.
«Рад тому, что у нас появилась хорошая байдарочница в лице Елены Анюшиной, завоевавшая бронзу. Она растет, и ее результаты, я надеюсь, будут только улучшаться. Очень хорошо выступил каноист Алексей Коровашков — второе место на дистанции 200 метров он завоевал в хорошей борьбе», — добавил он.
Генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова отметила, что сборная России на чемпионате Европы выступила в свою силу. «Команда выступила достойно. Впереди только венгры и немцы, которые всегда выступают здорово на чемпионатах Европы и мира. Наши спортсмены показали тот результат, на который были готовы, и еще есть время подготовиться к чемпионату мира», — отметила она.
Чемпионат мира пройдет в чешском Рачице с 23 по 27 августа. «Там все поменяется, бороться нужно будет очень серьезно за третье общекомандное место и за каждую медаль. У нас есть хорошая команда, надо работать», — заявил Архипов.
«Задачи на всех соревнованиях ставим всегда самые высокие, хотим как можно чаще слушать гимн России на пьедестале», — заключил Штыль.
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