Сборная России стала третьей в медальном зачете ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ
МОСКВА, 16 июл —
Р-Спорт. Сборная России стала третьей в медальном зачете по итогам чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в болгарском Пловдиве.
Российские гребцы завершили турнир с тремя золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.
Все золотые медали россияне завоевали в заключительный день турнира — каноистка Олеся Ромасенко защитила титул чемпионки Европы на дистанции 200 метров, Иван Штыль и Виктор Мелантьев одержали победу в
Первое место на турнире заняла сборная Венгрии, гребцы которой завоевали 10 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Второй стала сборная Германии, в активе которой 6 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые награды.
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