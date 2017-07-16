Сборная России стала третьей в медальном зачете ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

Российские гребцы завершили турнир с тремя золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.

Все золотые медали россияне завоевали в заключительный день турнира — каноистка Олеся Ромасенко защитила титул чемпионки Европы на дистанции 200 метров, Иван Штыль и Виктор Мелантьев одержали победу в каноэ-двойке на дистанции 500 метров, а позже Штыль и Александр Коваленко победили в каноэ-двойках на дистанции 200 метров.

Первое место на турнире заняла сборная Венгрии, гребцы которой завоевали 10 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Второй стала сборная Германии, в активе которой 6 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые награды.