Российские байдарочники Ляпунов и Дьяченко завоевали серебро ЧЕ на дистанции 200 м
МОСКВА, 16 июл —
Р-Спорт. Россияне Кирилл Ляпунов и Александр Дьяченко завоевали серебро в байдарке-двойке на дистанции 200 метров на чемпионате Европы в болгарском Пловдиве.
Российские байдарочники в воскресенье финишировали со временем 31,200 секунды и уступили лишь венграм Марку Балашке и Балажу Биркашу (30,740). Замкнули тройку немцы Рональд Раухе и Макс Лемке (31,365).
Ранее в воскресенье россияне завоевали золото в женском каноэ на дистанции 200 метров, а также в мужских
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