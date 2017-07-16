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16 июля 2017, 19:04 | Водные: Гребля | Р-Спорт

Российские байдарочники Ляпунов и Дьяченко завоевали серебро ЧЕ на дистанции 200 м

МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. Россияне Кирилл Ляпунов и Александр Дьяченко завоевали серебро в байдарке-двойке на дистанции 200 метров на чемпионате Европы в болгарском Пловдиве.

Российские байдарочники в воскресенье финишировали со временем 31,200 секунды и уступили лишь венграм Марку Балашке и Балажу Биркашу (30,740). Замкнули тройку немцы Рональд Раухе и Макс Лемке (31,365).

Ранее в воскресенье россияне завоевали золото в женском каноэ на дистанции 200 метров, а также в мужских каноэ-двойках на дистанциях 200 и 500 метров.
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Новости Гребли

Федерация: Российские байдарочники и каноисты успешно выступили на чемпионате Европы

Федерация: Российские байдарочники и каноисты успешно выступили на чемпионате Европы

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление сборной России на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ можно признать успешным. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.
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