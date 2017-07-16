Российские байдарочники Ляпунов и Дьяченко завоевали серебро ЧЕ на дистанции 200 м

Российские байдарочники в воскресенье финишировали со временем 31,200 секунды и уступили лишь венграм Марку Балашке и Балажу Биркашу (30,740). Замкнули тройку немцы Рональд Раухе и Макс Лемке (31,365).

Ранее в воскресенье россияне завоевали золото в женском каноэ на дистанции 200 метров, а также в мужских каноэ-двойках на дистанциях 200 и 500 метров.