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16 июля 2017, 14:53 | Водные: Гребля | Чемпионат.com

Каноисты Коваленко/Штыль — чемпионы Европы, байдарочники Ляпунов/Дьяченко — 2-е

Россияне Александр Коваленко и Иван Штыль победили в заезде каноэ-двоек на дистанции 200 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве.

Кирилл Ляпунов и Александр Дьяченко стали вторыми на аналогичной дистанции среди байдарочников.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Пловдив, Болгария

Мужчины
Байдарка-двойка. 200 м
1. Марк Балашка/Балаш Биркаш (Венгрия) — 30,740.
2. Кирилл Ляпунов/Александр Дьяченко (Россия) — 31,200.
3. Рональд Раухе/Макс Лемке (Германия) — 31,365.

Каноэ-двойка. 200 м
1. Александр Коваленко/Иван Штыль (Россия) — 35,627.
2. Андрей Богданович/Денис Махлай (Беларусь) — 36,137.
3. Джонатан Хажду/Адам Фекет (Венгрия) — 36,330.

Женщины
Байдарка-двойка. 200 м
1. Мария Кичасова/Анастасия Горлова (Украина) — 36,527.
2. Жоана Васконселос/Франсиска Лайа (Португалия) — 36,777.
3. Доминика Влодарчик/Катерина Колодзийчик (Польша) — 37,117.
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