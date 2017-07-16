Каноисты Коваленко/Штыль — чемпионы Европы, байдарочники Ляпунов/Дьяченко — 2-е
Россияне Александр Коваленко и Иван Штыль победили в заезде
каноэ-двоек на дистанции 200 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве.
Кирилл Ляпунов и Александр Дьяченко стали вторыми на аналогичной дистанции среди байдарочников.
Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Пловдив, Болгария
Мужчины
1. Марк Балашка/Балаш Биркаш (Венгрия) — 30,740.
2. Кирилл Ляпунов/Александр Дьяченко (Россия) — 31,200.
3. Рональд Раухе/Макс Лемке (Германия) — 31,365.
1. Александр Коваленко/Иван Штыль (Россия) — 35,627.
2. Андрей Богданович/Денис Махлай (Беларусь) — 36,137.
3. Джонатан Хажду/Адам Фекет (Венгрия) — 36,330.
Женщины
1. Мария Кичасова/Анастасия Горлова (Украина) — 36,527.
2. Жоана Васконселос/Франсиска Лайа (Португалия) — 36,777.
3. Доминика Влодарчик/Катерина Колодзийчик (Польша) — 37,117.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter