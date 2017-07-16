Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/rowing/30401107/
16 июля 2017, 14:08 | Водные: Гребля | ТАСС

Каноистка Ромасенко выиграла золото ЧЕ в заезде одиночек на 200 метров

ТАСС, 16 июля. Россиянка Олеся Ромасенко завоевала золотую медаль в заезде женских каноэ-одиночек на дистанции 200 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в болгарском Пловдиве.

Второй стала венгерка Кинче Такач третьей — белоруска Алена Ноздрева. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россиянка показала время 45,804 секунды. Второй стала венгерка Кинче Такач (+0,612). Третьей финишировала белоруска Алена Ноздрева (+1,276).

Ромасенко впервые в карьере стала чемпионкой Европы. В 2014 году она в этой же дисциплине завоевала бронзу. Для сборной России это золото стало вторым на турнире. Ранее каноисты Иван Штыль и Виктор Мелантьев победили в заезде мужских каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

Ранее другой российский каноист Алексей Коровашков завоевал серебро в соревнованиях одиночек на дистанции 200 метров.

Чемпионат Европы завершится 16 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гребли

Еще 7 новостей  Все новости

Швед не уедет в НБА, в сезоне-2017/18 он будет играть за "Химки"

Мутко: ЦСКА роскошно смотрелся в матче с "Анжи", команда играет рационально и спокойно

Фурсенко: "Зенит", несмотря на тяжелые условия, сыграл в Хабаровске на пять баллов

Швед не уедет в НБА, в сезоне-2017/18 он будет играть за "Химки"

Мутко: ЦСКА роскошно смотрелся в матче с "Анжи", команда играет рационально и спокойно