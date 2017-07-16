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16 июля 2017, 13:52 | Водные: Гребля | Чемпионат.com

Коровашков завоевал серебро ЧЕ по гребле на каноэ на 200 метров

Россиянин Алексей Коровашков завоевал серебряную награду чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве в заезде каноистов на 200 метров, уступив только литовцу Хенрикасу Жустаутасу.

Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала венгерка Дора Луш, а россиянка Елена Анюшина остановилась в шаге от пьедестала.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Пловдив, Болгария

Мужчины. Каноэ-одиночка. 200 м
1. Хенрикас Жустаутас (Литва) — 38,112.
2. Алексей Коровашков (Россия) — 38,157.
3. Заза Надирадзе (Грузия) — 38,342.

Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м
1. Дора Луш (Венгрия) — 39,317.
2. Эмма Йоргенсен (Дания) — 39,357.
3. Спела Пономаренко (Словения) — 39,697.
4. Елена Анюшина (Россия) — 39,775.
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