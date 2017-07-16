Каноисты Штыль и Мелантьев завоевали золото ЧЕ в заезде двоек на 500 м
ТАСС, 16 июля. Россияне Иван Штыль и Виктор Мелантьев завоевали золотые медали в заезде мужских
каноэ-двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в болгарском Пловдиве.
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Россияне показали время 1 минуту 36,264 секунды. Вторыми финишировали румыны Леонид Карп и Виктор Михалаки (+1,104). Бронзовым призерами стали украинцы Дмитрий Янчук и Тарас Мищук (+2,692).
Для сборной России это золото стало первым на текущем чемпионате Европы. Ранее российские гребцы завоевали серебро и четыре бронзы.
Штыль стал пятикратным чемпионом Европы в данной дисциплине. В активе Мелантьева семь золотых медалей европейских первенств, в том числе две — в
Чемпионат Европы завершится 16 июля.
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