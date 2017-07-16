Гребля. Виталий Белько и Роман Петрушенко — 5-е на дистанции 500 метров байдарки-двойки ЧЕ в Пловдиве
Белорусы Виталий Белько и Роман Петрушенко стали пятыми на дистанции 500 метров
байдарки-двойки в рамках проходящего в Пловдиве чемпионата Европы. Наши соотечественники отстали на 2,700 секунды от победившего венгерского тандема Бенче Надаш — Шандор Тотка (1.26,500).
Между тем белорусы Иван Потапенко и Алексей Махнист финишировали девятыми на дистанции 500 метров
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