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16 июля 2017, 11:37 | Водные: Гребля | Прессбол

Гребля. Виталий Белько и Роман Петрушенко — 5-е на дистанции 500 метров байдарки-двойки ЧЕ в Пловдиве

Белорусы Виталий Белько и Роман Петрушенко стали пятыми на дистанции 500 метров байдарки-двойки в рамках проходящего в Пловдиве чемпионата Европы. Наши соотечественники отстали на 2,700 секунды от победившего венгерского тандема Бенче Надаш — Шандор Тотка (1.26,500).

Между тем белорусы Иван Потапенко и Алексей Махнист финишировали девятыми на дистанции 500 метров каноэ-двойки. Наши соотечественники отстали на 6,052 секунды от победившего российского дуэта Виктор Мелантьев — Иван Штыль (1.36,264).

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Гребля. Никита Бориков финишировал вторым на дистанции 500 метров байдарки-одиночки ЧЕ в Пловдиве

Белорус Никита Бориков финишировал вторым на дистанции 500 метров байдарки-одиночки чемпионата Европы в Пловдиве. Наш соотечественник на 0,096 секунды отстал от победителя соревнований чеха Якуба Заврела — 1.35,156.
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