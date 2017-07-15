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15 июля 2017, 13:12 | Водные: Гребля | БЕЛТА

Белорусские атлеты завоевали две награды на старте ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали две награды на старте чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в болгарском Пловдиве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В утренней сессии Алена <span class=error>Ноздрева</span> и <span class=error>Камила</span> Бобр стали вторыми на дистанции 500 м <nobr>каноэ-двойки.</nobr> Белоруски отстали на 114 сек от венгерского дуэта <span class=error>Вираг</span> Балла и <span class=error>Кинчо</span> <span class=error>Такач</span> — 2 мин 0022 сек. Увеличить
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В утренней сессии Алена Ноздрева и Камила Бобр стали вторыми на дистанции 500 м каноэ-двойки. Белоруски отстали на 1,14 сек от венгерского дуэта Вираг Балла и Кинчо Такач — 2 мин 00,22 сек.

Вторую медаль завоевала белорусская мужская байдарка-четверка в составе Романа Петрушенко, Дмитрия Третьякова, Никиты Борикова и Виталия Белько, которая на дистанции 500 м заняла третье место. Они уступили 0,55 сек квартету из Венгрии, который стал первым с результатом 1 мин 18,55 сек.

Белорусская женская байдарка-четверка в составе Надежды Лепешко, Александры Гришиной, Софии Юрченко и Ольги Худенко стала седьмой на дистанции 500 м. Победили спортсменки из Венгрии, преодолевшие дистанцию за 1 мин 30,72 сек. Еще один представитель белорусской команды Максим Петров занял седьмое место на дистанции 1000 м каноэ-одиночки. Он на 5,17 сек отстал от победителя соревнований немца Себастьяна Бренделя — 3 мин 51,67 сек.

В шаге от пьедестала остановился белорус Олег Юреня, который финишировал четвертым на дистанции 1000 м в байдарке-одиночке. Первое место занял португалец Фернанду Пимента — 3 мин 29,03 сек.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве продлится до 16 июля. В турнире принимают участие команды из 36 стран.

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26 июня, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали 16 медалей на юниорском чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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