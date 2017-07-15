Белорусские атлеты завоевали две награды на старте ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали две награды на старте чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в болгарском Пловдиве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В утренней сессии Алена Ноздрева и Камила Бобр стали вторыми на дистанции 500 м
Вторую медаль завоевала белорусская мужская
Белорусская женская
В шаге от пьедестала остановился белорус Олег Юреня, который финишировал четвертым на дистанции 1000 м в
Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве продлится до 16 июля. В турнире принимают участие команды из 36 стран.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter