Россияне завоевали серебро и бронзу на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ
ТАСС, 15 июля. Российские пары Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь, Ирина Андреева и Олеся Ромасенко завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в болгарском Пловдиве.
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Мелантьев и Чеботарь стали вторыми в соревнованиях мужских
Андреева и Ромасенко завоевали бронзу в соревнованиях женских
Ранее российский каноист Кирилл Шамшурин завоевал бронзу в заезде одиночек на 1000 метров. Таким образом, в активе сборной России три медали на турнире — серебро и две бронзы.
Чемпионат Европы завершится 16 июля.
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