Россияне завоевали серебро и бронзу на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ

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Мелантьев и Чеботарь стали вторыми в соревнованиях мужских каноэ-двоек на 1000 метров. Победу одержал немецкий дуэт Петер Кречмер и Юль Эльтц, показавший время 3 минуты и 36,232 секунды. Российские гребцы уступили лидерам 1,068 секунды. Третье место заняли спортсмены из Италии Николаэ и Серджиу Крачиун (+ 2,080).

Андреева и Ромасенко завоевали бронзу в соревнованиях женских каноэ-двоек на 500 метров. Золото в активе венгерских спортсменок Такач Кинче и Вираг Балла, которые преодолели дистанцию за 2 минуты и 0,224 секунды. Белоруски Алена Ноздрева и Камила Бобр стали вторыми, проиграв лидеру 1,140 секунды. Россиянки уступили венгеркам 3,704 секунды.

Ранее российский каноист Кирилл Шамшурин завоевал бронзу в заезде одиночек на 1000 метров. Таким образом, в активе сборной России три медали на турнире — серебро и две бронзы.

Чемпионат Европы завершится 16 июля.